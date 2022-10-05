دراسة طبية حديثة تحذّر من تناول الخبز والرز الأبيض.. والسبب صادم!

حذّرت دراسة طبية حديثة من تناول الحبوب المكررة كالخبز والرز الأبيض لتفادي ارتفاع خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي.

وقالت الدراسة التي ستعرض نتائجها بشكل موسع في المؤتمر السنوي الثالث عشر لأمراض القلب والشرايين: “إن تناول الحبوب المكررة يشبه اعتماد نظام غذائي غني بالسكريات والزيوت”.

وأضافت: “على النقيض من ذلك، فإن تناول الحبوب الكاملة، مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو الشوفان الكامل أو الكينوا، كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي المبكر”، وفق سكاي نيوز.

وأكدت الدراسة على أن الحبوب تفقد عناصر غذائية مهمة عندما يتم طحنها لتتحول إلى دقيق، وذلك بغرض إطالة مدة صلاحيتها.

وأشارت إلى أن التدخين وارتفاع معدل الكوليسترول وضغط الدم ومرض السكري، تعد عوامل للإصابة بمرض الشريان التاجي المبكر، والذي يبدأ غالبا بدون أعراض، ولكنه يمكن أن يؤدي إلى ألم في الصدر أو نوبة قلبية ناجمة عن تضييق أو تمزق اللويحات في جدار الشرايين.

و أوصت جمعية القلب الأمريكية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية باتباع نظام غذائي يركز على تناول الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك لتقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.