دراسة: عقار صيني يثبت فعاليته في علاج مرضى كورونا

بدأت تجارب على مستوى العالم لعقار نيوكليوزيد فموي صيني، يحمل اسم “VV116″، ويستعمل في علاج على مرضى كورونا ذوي الأعراض المعتدلة والشديدة، بعد أن ثبت أنه آمن ولا يؤدي إلى أعراض جانبية خطيرة.

وأظهر العقار “درجة مقبولة من الأمان وإمكانية تحمل أعراضه” في ثلاث من تجارب المرحلة الأولى، أُجريت بين 86 مشاركا يتمتعون بصحة جيدة من نوفمبر 2021 إلى جانفي من العام الجاري في شانغهاي، وفقا لدراسة نشرت هذا الأسبوع في دورية “أكتا فارماسيوتيكا سينيكا” الدولية.

وتظهر التجارب البشرية في المراحل المبكرة أيضا أنه يمكن امتصاص أقراص “VV116” بسرعة بعد تناولها عن طريق الفم، ويمكن تناولها على معدة فارغة أو بعد وجبة اعتيادية.ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات أو أحداث سلبية خطيرة.

وشارك في تطوير العقار العديد من المعاهد التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، وشركة “شانغهاي جونشي المحدودة للعلوم البيولوجية”، وشركة “فيجونفيتا المحدودة لعلوم الحياة” في سوتشو.

وتمت الموافقة على إجراء التجارب السريرية للعقار، للمرة الأولى، في أوزبكستان وسمح باستخدامه في علاج مرضى كوفيد-19 ذوي الأعراض المتوسطة والشديدة في البلاد في أواخر عام 2021.

وقال الباحثون في الدراسة، إنه بناء على نتائج تجارب المرحلة الأولى الإيجابية، تقدم العقار إلى تجارب المرحلتين الثانية والثالثة عالميا، لمزيد من تقييم فعاليته وسلامته.