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دراسة: علكة بطعم القرفة قد تحدّ من انتقال فيروس كورونا

الشروق أونلاين
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دراسة: علكة بطعم القرفة قد تحدّ من انتقال فيروس كورونا

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن علكة جديدة تحتوي على الإنزيم المحول للأنجيوتنسين ACE2 بإمكانها الحد من عدوى فيروس كورونا.

نتائج الدراسة نشرتها مجلة molecular therapy، وتشير الدلائل إلى أن الأشخاص المصابين بكوفيد 19 لديهم مستويات عالية من الفيروسات في لعابهم. لذلك، أراد الباحثون التحقق مما إذا كانت العلكة المصممة خصيصاً يمكن أن تقلل من كمية الفيروس في الفم، وبالتالي التقليل من انتشاره.

الفريق العلمي المشرف على الدراسة، وهو من جامعة بنسلفانيا، قال إن العلكة المغطاة ببروتين نباتي تؤدي دور مصيدة للفيروس، ما يقلل من الحمل الفيروسي في اللعاب، ويحتمل أن يحد من انتقال العدوى، عندما يتحدث الناس أو يتنفسون أو يسعلون.

واختُبرت العلكة عبر تطوير الإنزيم المحول للأنجيوتنسين في النباتات، مقترناً بمركب آخر يسمح للبروتين بعبور الحواجز المخاطية ويسهل الارتباط، ودُمجت المادة النباتية الناتجة في أقراص العلكة بنكهة القرفة.

بدوره ذكر موقع ScienceAlert أنه “رغم أن هذه النتائج تبدو واعدة، إلا أن هناك عدداً من الأسباب التي تجعلنا لا نعتبر هذه العلكة وسيلة لتغيير لعبة الجائحة حتى الآن. ما زال البحث في مرحلة مبكرة، ما يعني أن التجارب أجريت في المختبر في ظروف خاضعة للرقابة، وليس مع أشخاص حقيقيين”.

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