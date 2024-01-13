دراسة علمية حديثة تكشف قدرة الشوكولاطة الداكنة على علاج هذا المرض المزمن!

كشفت دراسة علمية حديثة أهمية الشوكولاطة الداكنة لصحة القلب، لما لها من دور كبير في خفض الضغط العالي، الذي يهدد حياة الكثيرين.

وبحسب ما أفادت وكالة سبوتينك الروسية فقد سلطت الدراسة الضوء على وجود علاقة واعدة بين تناول الشوكولاتة الداكنة وانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الأساسي، وهو اكتشاف قد يكون له آثار بعيدة المدى على صحة القلب والأوعية الدموية، ويفتح طريقا جديدا ولذيذا لتحسين صحة القلب.

وفي الدراسة التي نشرت في مجلة “News Medical”، استخدم العلماء طريقة “التوزيعة العشوائية المندلية” لاستكشاف العلاقة السببية بين تناول الشوكولاتة الداكنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، وهي التي تستحدم التباين المُقاس في الجينات ذات الوظيفة المعروفة، لفحص التأثير السببي للتعرض القابل للتعديل على المرض في الدراسات الرصدية.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الاستهلاك المنتظم للشوكولاتة الداكنة، يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الأساسي، مما يوفر رؤى قيمة للوقاية منه لدى عامة السكان.

ويعتبر ارتفاع ضغط الدم الأساسي حالة تتسم بارتفاع ضغط الدم المستمر دون سبب محدد، ويؤثر على ما يقرب من 1.28 مليار بالغ في جميع أنحاء العالم.

واستكشف الباحثون في دراستهم كذلك، العلاقة بين تناول الشوكولاتة الداكنة ومخاطر 12 مرضا للقلب والأوعية الدموية، بما في ذلك قصور القلب، وأمراض القلب التاجية، واحتشاء عضلة القلب، والرجفان الأذيني، وأمراض الصمامات غير الروماتيزمية، واعتلال القلب غير الإقفاري، وارتفاع ضغط الدم الأساسي.

وخلصت النتائج أن تناول الشوكولاتة الداكنة يقلل بشكل كبير من خطر ارتفاع ضغط الدم الأساسي، كما أنها اقترحت وجود صلة سلبية بين تناول الشوكولاتة الداكنة وخطر الجلطات الدموية الوريدية، والتي تحدث عندما تتشكل جلطة دموية في الوريد.

وتوصلت الدراسة كذلك، أنه لم تتم ملاحظة أي علاقة ذات دلالة إحصائية، بين تناول الشوكولاتة الداكنة وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى التي تم اختبارها.

وسبق لتقارير أن أشارت إلى أن مركبات “الفلافانول”، الموجودة في الشوكولاتة الداكنة، لها أنشطة مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، كما يعتقد أنها العوامل الرئيسية المساهمة في نظام القلب والأوعية الدموية الصحي.

يشار إلى أن دراسات سابقة سلطت الضوء على الفوائد الصحية للشوكولاتة، وكان آخرها في العام الماضي 2022، التي نشرت في مجلة “Frontiers in Nutrition”، والتي وجدت أن استهلاك الكاكاو يمكن أن يقلل من ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين.