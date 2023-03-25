-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

دراسة علمية: فقدان الزوجة يفتك بالرجل ويقصّر من عمره!

جواهر الشروق
  • 19
  • 0
دراسة علمية: فقدان الزوجة يفتك بالرجل ويقصّر من عمره!
أرشيف
تعبيرية

كشفت دراسة علمية حديثة أن فقدان الزوجة يؤثر سلبا على الرجل، ويفتك به ويمكن أن يقصر أيضا من عمره، مقارنة بفقدان المرأة لزوجها.

وبحسب تقرير نشره موقع ميدكال إكسبرس، فقد تتبع باحثون في الدنمارك الحالة الصحية لنحو 925 ألف شخص.

وأظهرت النتائج أنه عندما يفقد الرجل زوجته خاصة لمن هم أقل من 70 عاما يكونون أكثر عرضة للوفاة بنسبة 70 في المئة في العام التالي، مقارنة مع أقرانهم الذين لم تمت زوجاتهم.

ووضع الباحثون النتائج التي توصلوا إليها في دراسة نشرتها منصة “بلوس” العلمية، وقال ألكسندر كاتسيفريس من جامعة كوبنهاغن في الدنمارك إنه يوجد بعض النظريات التي قد تفسر النتائج.

وأردف”لكننا لا نملك البيانات اللازمة للإجابة بدقة.. لذلك لا يمكن أن نكون واثقين تماما من أسباب حدوث هذه الظاهرة”.

ويرجح أن المرأة الأرملة قد تكون قدرتها أكبر على “امتصاص صدمة” وفاة الزوج، خاصة إذا ما سبقها رعايتها له إن كان مريضا.

وأضاف كاتسيفريس أن “الصحة الجسدية والعاطفية للرجال تعتمد على عناية زوجاتهم بهم.. لذلك عندما تخرج الزوجات من حياتهم. قد يحصل الانهيار”.

وبلغت أعمار من شاركوا في الدراسة 65 عاما فأكثر، ومتوسط أعمارهم من 73 إلى 75، نحو 55 في المئة بينهم من النساء.

وتتبع الباحثون مؤشرين أساسيين لصحة الرجال والنساء بعد خسارة شريكهم، والتي تضمنت: المبلغ الذي أنفقوه على الرعاية الصحية خلال السنوات الثلاث بعد وفاة الشريك، ومخاطر الوفاة بعد موت أحدهما.

مقالات ذات صلة
صورها أثارت جدلا.. لماذا بكت شاكيرا في نيويورك؟

صورها أثارت جدلا.. لماذا بكت شاكيرا في نيويورك؟

أحدث الدراسات: النساء أكثر عرضة من الرجال للاكتئاب والاحتراق الوظيفي

أحدث الدراسات: النساء أكثر عرضة من الرجال للاكتئاب والاحتراق الوظيفي

رغد صدام حسين تهاجم المسيئين لجثمان والدها.. وهذا ما قالته عن مصيره!

رغد صدام حسين تهاجم المسيئين لجثمان والدها.. وهذا ما قالته عن مصيره!

الإفراج عن المليادرير الفرنسي المتحرش بمغربيات.. حقوقيات ينتفضن

الإفراج عن المليادرير الفرنسي المتحرش بمغربيات.. حقوقيات ينتفضن

في ظل الغلاء الفاحش.. حلول لربة البيت كي تعيش أفضل بأرخص الطرق!

في ظل الغلاء الفاحش.. حلول لربة البيت كي تعيش أفضل بأرخص الطرق!

مختصون: 20 صنفا من الطعام يمنحك الطاقة طوال اليوم!

مختصون: 20 صنفا من الطعام يمنحك الطاقة طوال اليوم!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد