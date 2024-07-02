دراسة علمية قيّمة تسلط الضوء على توظيف الإنفوغرافيك في موقع الشروق أونلاين

سلطت دراسة علمية حديثة الضوء على استخدام الإنفوغرافيك في المواقع الإخبارية الجزائرية، باتخاذ موقع الشروق أونلاين أنموذجا، كونه يملك قسما متخصصا في إنتاج هذا النوع من المحتوى.

وناقشت الطالبة عفيفة حمزة، مؤخرا، أطروحة الدكتوراه في تخصص السمعي البصري والتكنولوجيات الجديدة بجامعة مستغانم، حيث اختارت موضوع توظيف الإنفوغرافيك في الإعلام الرقمي بالجزائر، والذي يعتبر مهما وقيما في مجال الإعلام الجديد.

الدراسة تحمل عنوان: التوظيف الصحفي للأنفوغرافيك في المواقع الإخبارية الجزائرية وتأثيره على جمهور المستخدمين -دراسة وصفية تحليلية لموقع الشروق أون لاين أنموذجاـ، وشاركت الطالبة من خلالها تجربة موقع الشروق أون لاين، الذي يعتبر من المواقع الإخبارية الجزائرية السباقة في استخدام الإنفوغرافيك عبر مواده الإعلامية.

يذكر أن توظيف الإنفوغرافيك في موقع الشروق أولاين بدأ عام 2016، لكن الاهتمام به كمحتوى بالغ الأهمية كان في عام 2021، حيث تم إنشاء قسم متخصص يحمل اسم “الشروق الرقمي” لتقديم المعلومات والأخبار بطرق مبتكرة ومشوقة للقراء.

وكشفت الباحثة من خلال الدراسة الاستطلاعية التي أجرتها، الأهمية التي يوليها موقع الشروق أونلاين للإنفوغرافيك كمادة إعلامية تحمل محتويات إخبارية ذات أهمية بالغة بالنسبة للمتلقي.