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دراسة فرنسية: “محمد” الاسم الأكثر انتشارا في العالم

محمد عبد المؤمن
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دراسة فرنسية: “محمد” الاسم الأكثر انتشارا في العالم

اسم النبي “محمد” عليه الصلاة والسلام، هو الأكثر شعبية بين أسماء الذكور في جميع أنحاء العالم. حسب ما نقلته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية يوم الإثنين عن دراسة محلية.

وقالت “لوفيغارو” إن دراسة أجرتها الكاتبة Stéphanie Rapoport، توصّلت إلى أن اسم “محمّد”، هو الأكثر انتشارا بين الذكور في جهات العالم الأربعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاسم، الذي يعني الشخص الجدير بالحمد والثناء، أو كثير الأوصاف الحميدة، يطلق في العادة على الابن الأكبر لمعظم العوائل العربية المسلمة.

أما بالنسبة للأسماء الأنثوية، فإن “Marie” هو الأكثر تسمية. ويعود هذا الاسم إلى مريم أم النبي عيسى عليهما السلام. ويعني “قطرة الماء” باللغة العبرية (Myriam)، أو “المحبوبة” بالمصرية القديمة (merit).

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