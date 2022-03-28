دراسة فرنسية: 60 بالمائة من الموظفات تعرضن للتحرش اللفظي

كشفت دراسة فرنسية أن 60 بالمائة من الموظفات تعرضن للتحرش اللفظي، وفقا لنتائج استطلاع للرأي أظهر أن الغالبية العظمى للموظفات عانين من سلوك متحيز ضد المرأة.

وأظهر استطلاع أجراه معهد “ايكليبر كونساي” الفرنسي للاستشارات أن ما لا يقل عن 60٪ من الموظفين، من القطاعين العام والخاص، قد تعرضوا بالفعل مرة واحدة على الأقل للتحرش أثناء عملهم.

وأضاف المعهد أن ثلاثة أرباع المستجوبين يعتقدون أن هذه الظاهرة ليس لها اتجاه للانخفاض، بل على العكس من ذلك، حيث قال 14٪ أن الظاهرة آخذة في الازدياد. بالنسبة لما يقرب من ثلثي ضحايا هذه السلوكيات ذات الدلالة الجنسية ، فإنها تأتي مباشرة من الزملاء.

وأوضح المعهد أن الاستطلاع أوضح أنه من بين أنواع التحرشات، هناك نكات غير ملائمة بشكل خاص. قال 47٪ من أفراد العينة أنهم يسمعون نكات ذات دلالة جنسية، لكنها يمكن أن تذهب أبعد من ذلك.

كما أظهر 14٪ من أفراد العينة أنهم تعرضوا لإيماءات، مشيرا إلى أن الأسوأ من ذلك أن 40٪ من الضحايا اعترفوا بأنهم لم يعرفوا كيف يتصرفون، ولكن عند سؤالهم عما يجب القيام به لمكافحة هذه الظاهرة، صرح الكثيرون أنه يجب أن يكون لدى الشركة سياسة واضحة حول هذا الموضوع.

وأشارت المعهد إلى أنه سيدخل قانون حيز التنفيذ في الشركات، يوم 30 مارس الجاري ينص على أن الملاحظات والسلوكيات المتكررة ذات الدلالة الجنسية والنكات والسلوك الجنسي، يمكن أن يكون لها عواقب جنائية وخيمة على أصحابها.