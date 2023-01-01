دراسة مغربية رسمية: 50 بالمئة من المواطنين يعانون من اضطراب عقلي

كشفت دراسة مغربية رسمية، أن حوالي 50 بالمئة من المغاربة البالغين، يعانون من اضطراب نفسي أو عقلي.

وأبرزت معطيات الدراسة التي أعدها المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، أن النسبة المحددة يعانون أو عانوا من اضطراب نفي في فترة من الفترات.

وفي مقابل انتشار الأمراض النفسية، وسط المغاربة يسجل نقص كبير في عدد الأطر الصحية المكونة في المجال، حسب نفس المصدر.

ولا يتجاوز عدد الأطباء النفسيين 454 طبيبا في المغرب، ما يؤشر بحسب الدراسة على “ضعف استثمار الدولة في منظومة الرعاية النفسية”.

وشدّد المصدر ذاته، على ضرورة التدخل على مستوى المحددات الاجتماعية والثقافية المؤثرة في الصحة العقلية والنفسية للأفراد.

وذلك من خلال مكافحة التمييز بمختلف أشكالهبين المغاربة، إلى جانب العنف، والتحرش، والفقر والوحدة.

بالإضافة إلى الرصد المبكر لحالات الأفكار والسلوكيات الانتحارية لدى الأطفال والشباب في الوسط العائلي، وداخل المؤسسات التعليمية والتكفل بها.