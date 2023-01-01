-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

دراسة مغربية رسمية: 50 بالمئة من المواطنين يعانون من اضطراب عقلي

الشروق أونلاين
  • 661
  • 0
دراسة مغربية رسمية: 50 بالمئة من المواطنين يعانون من اضطراب عقلي
أرشيف
تعبيرية

كشفت دراسة مغربية رسمية، أن حوالي 50 بالمئة من المغاربة البالغين، يعانون من اضطراب نفسي أو عقلي.

وأبرزت معطيات الدراسة التي أعدها المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، أن النسبة المحددة يعانون أو عانوا من اضطراب نفي في فترة من الفترات.

وفي مقابل انتشار الأمراض النفسية، وسط المغاربة يسجل نقص كبير في عدد الأطر الصحية المكونة في المجال، حسب نفس المصدر.

ولا يتجاوز عدد الأطباء النفسيين 454 طبيبا في المغرب، ما يؤشر بحسب الدراسة على “ضعف استثمار الدولة في منظومة الرعاية النفسية”.

وشدّد المصدر ذاته، على ضرورة التدخل على مستوى المحددات الاجتماعية والثقافية المؤثرة في الصحة العقلية والنفسية للأفراد.

وذلك من خلال مكافحة التمييز بمختلف أشكالهبين المغاربة، إلى جانب العنف، والتحرش، والفقر والوحدة.

بالإضافة إلى الرصد المبكر لحالات الأفكار والسلوكيات الانتحارية لدى الأطفال والشباب في الوسط العائلي، وداخل المؤسسات التعليمية والتكفل بها.

مقالات ذات صلة
الداعية راتب النابلسي في زيارة إلى الجزائر

الداعية راتب النابلسي في زيارة إلى الجزائر

هذه حكاية “الماسيدوان”.. السَلَطة التي لا يريد أي بلد في العالم أن تصبح مِلكًا له!

هذه حكاية “الماسيدوان”.. السَلَطة التي لا يريد أي بلد في العالم أن تصبح مِلكًا له!

تكريم كويتي “مرموق” للكاتبة الجزائرية زهور ونيسي

تكريم كويتي “مرموق” للكاتبة الجزائرية زهور ونيسي

ليست نيوزيلندا.. هذه أول دولة تستقبل العام الجديد 2023

ليست نيوزيلندا.. هذه أول دولة تستقبل العام الجديد 2023

قصة طريفة.. هذا ما حدث بين بيليه ومناصر جزائري غاضب

قصة طريفة.. هذا ما حدث بين بيليه ومناصر جزائري غاضب

 بعد 10 سنوات من انطلاقه..  نهاية مشروع الجزائر الخضراء

 بعد 10 سنوات من انطلاقه..  نهاية مشروع الجزائر الخضراء

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد