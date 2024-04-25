دراسة ملف إعادة فتح استغلال المرجان الأحمر في الجزائر بلغت “مراحل متقدمة”

تحفيزات في مجال الصيد البحري وتربية المائيات:

قال وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، اليوم الخميس 25 أفريل، أن دراسة ملف إعادة فتح استغلال المرجان الأحمر في الجزائر، الجارية حاليا على مستوى مصالحه قد بلغت “مراحل متقدمة” مؤكدا أن الملف سيكون أيضا محل نقاش على مستوى الحكومة.

وأوضح الوزير في كلمته، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، خلال إشرافه على لقاء تقييمي لحصيلة نشاطات القطاع للثلاثي الأول من السنة الجارية 2024، بمقر مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر، أن دائرته الوزارية بلغت “مراحل متقدمة” في دراسة ملف إعادة فتح بعث استغلال المرجان الأحمر في الجزائر، الذي سيكون محل نقاش على مستوى الحكومة.

وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أشار إلى انه يتم العمل على أن “ينطلق هذا النشاط فعليا بداية السداسي الثاني من السنة الجارية”.

ولدى تطرقه للتحضيرات الجارية لحملة صيد التونة لسنة 2024، والتي ستنطلق نهاية الشهر المقبل، أكد الوزير المصادقة على مخطط يقضي برفع قدرة الصيد بـ5 سفن إضافية، مذكرا بتعزيز حصة الجزائر بـ23 طن غير المستغلة لتصبح الحصة الإجمالية 2046 طن، ما شأنه تعزيز الصادرات الوطنية التي بلغت 27 مليون دولار من هذا النوع من الأسماك.

الوزير وفي تصريح له على هامش اللقاء، حسب ذات المصدر، أوضح كذلك انه سيتم فتح عملية استقبال ملفات الصيادين والمهنيين الراغبين في الاستفادة من التحفيزات الأخيرة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2024 والمتعلقة خصوصا باستيراد المحركات والسفن المستعملة الأقل من خمس سنوات. وكذا التحفيزات الجبائية والمالية لنشاطات تربية المائيات، ودعا المعنيين إلى التقرب من مصالح الصيد البحري على المستوى الوطني للحصول على المزيد من المعلومات.