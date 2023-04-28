دراسة: هذا ما يفعله الجوز بأدمغة الأطفال والمراهقين

كشفت دراسة اسبانية حديثة عن فوائد الجوز الذي يمكنه أن يساعد في نمو أدمغة الأطفال والمراهقين، ويساهم في نضحهم النفسي.

ويقول الباحث الرئيسي في هذه الدراسة، جوردي جولفيز، إن المراهقة هي فترة التغيرات البيولوجية الكبيرة والتحول الهرموني الذي يحفز على نمو الفص الامامي من المخ.

أضاف في بيان إعلامي، أن الخلايا العصبية التي تتغذى جيدا بهذا النوع من الأحماض الدهنية، ستكون قادرة على النمو وتشكيل نقاط تشابك عصبية جديدة أقوى.

ويعتبر الجوز غنيا بشكل طبيعي بحمض ألفا لينولينيك الدهني، وهو نوع من أوميغا 3 المعروف بأنه يلعب دورا رئيسيا في نمو الدماغ البشري، وخاصة في وقت مبكر من الحياة.

وشملت هذه الدراسة ما مجموعه 700 طالب ثانوي تتراوح أعمارهم بين 11 و16 سنة من 12 مدرسة ثانوية مختلفة في برشلونة.

وقام الباحثون بتقسيم المشاركين بشكل عشوائي إلى مجموعتين، حصلتا على أكياس تحتوي على 30 غراما من الجوز يوميا لمدة ستة أشهر.

وأفاد المشرفون على الدراسة أن المراهقين الذين تناولوا الجوز لمدة 100 يوم على الأقل، تحسنت لديهم وظائف الانتباه والتركيز مع تراجع أعراض فرط الحركة لمن يعانون من هذه المشكلة من بين أفراد هذه المجموعة.

من ناحية أخرى، لم يطرأ أي تغيير على المجموعة التي لم تتناول الجوز، وأكد الباحث جوردي جولفيز، أن تناول وجبات صحية ضروري جدا لتحقيق النمو النفسي والذهني للمراهقين.