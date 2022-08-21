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دراسة: هذا ما يفعله تخفيض استهلاك الملح بمقدار “غرام واحد” لجسمك

الشروق أونلاين
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دراسة: هذا ما يفعله تخفيض استهلاك الملح بمقدار “غرام واحد” لجسمك
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الملح

توصلت دراسة حديثة إلى أن تقليل الأشخاص لتناول الملح بمقدار 1 غرام يوميا، يكفي للوقاية من إصابة نحو 9 ملايين إنسان بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية إلى غاية العام 2030.

وحسب ما نشره موقع Science Alert، تهدف الدراسة التي أجراها باحثون صينيون، إلى تحديد العلاقة بين الإفراط في تناول ملح الطعام والإصابة بالنوبات القلبية.

وجمع الباحثون في هذه الدراسة، إحصائيات حول حجم السكان في الصين، ومعدل استهلاك الملح، ونسب الإصابة بضغط الدم.

وبحث القائمون على الدراسة بعد ذلك، في تأثير تخفيض الاستهلاك اليومي للملح في الصين الذي يبلغ معدله في الوقت الحالي 11 غراما للفرد، بمقدار غرام واحد.

وأوضح الباحثون أن تخفيض الكميات المستهلكة يوميا من الملح، من شأنه منع ما يصل إلى نصف عدد الوفيات المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بسبب الانخفاض في ضغط الدم الانقباضي.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بتناول 5 غرامات من الملح فقط في كل يوم، لكن الملايين من الناس يتجاوزون هذا المعدل سنويا عبر العالم، يضيف المصدر.

خبيرة روسية: تخلّوا عن هذه الأطعمة للوقاية من الإصابة بكورونا

وفي 15 أوت 2022، أكدت خبيرة التغذية الروسية يلينا إيغناتيكوفا، أن الإفراط في تناول السكر والحلويات يضعف مناعة الجسم، وهو ما يزيد من احتمالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وقالت الخبيرة في مقابلة مع إذاعة “سبوتنيك” المحلية، إنها تنصح باستبعاد الحلويات والمشروبات الغازية من النظام الغذائي في فترة ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، لأن التخلي عنها يعزّز منظومة المناعة في الجسم.

وأضافت إيغناتيكوفا:”السكر المضاف إلى الحلوى والمشروبات المحلاة، يقلل من نشاط خلايا منظومة المناعة في خلال 2-3 ساعات بعد تناولها، وبالتالي سيفقد الجسم مقاومته للعدوى الفيروسية”.

كما أوصت الخبيرة بالابتعاد نهائيا عن المشروبات الكحولية، مؤكدة أنه “ليست هناك جرعة آمنة من الكحول. لذلك، ومن أجل تعزيز منظومة المناعة، من الأفضل الامتناع نهائيا عن شرب الكحول”.

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