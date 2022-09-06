دراسة: هذه فصيلة الدم الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية المبكرة

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذي يحملون فصيلة الدم A، هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية المبكرة قبل الـ60 من العمر.

وكشفت الدراسة التي أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة ماريلاند الأمريكية، عن وجود صلة بين السكتة الدماغية المبكرة، ومنطقة الكروموسوم التي تتضمن المورّث الذي يحدّد فصيلة الدم.

وحسب نتائج الدراسة، ترتفع احتمالات إصابة حاملي زمرة الدم A، بسكتة دماغية مبكرة، بنسبة 16 بالمئة مقارنة بمن يحملون زمرات دم مختلفة.

بالمقابل، كانت احتمالات إصابة الأشخاص الذين يحملون فصيلة الدم O، بالسكتة الدماغية المبكرة، أقل بنسبة 12 بالمئة، مقارنة بالأشخاص الذين يحملون فصائل دم أخرى.

ولم يتوصّل الباحثون إلى تفسير لسبب زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية المبكرة لدى جاملي زمرة الدم A، لكن من المحتمل أن يكون لها علاقة بعوامل التخثّر التي تلعب دورا في تشكّل جلطات الدم.

ومع ذلك، ليس على أصحاب هذه الفصيلة أن يقلقوا بشأن صحّتهم، باعتبار أن المخاطر المحتملة للإصابة بالسكتة الدماغية المبكرة كانت ضئيلة للغاية، يقول الباحثون.