دراسة يابانية تكشف العلاقة بين حالة الأسنان ودماغ الإنسان!

كشفت دراسة علمية يابانية حديثة عن وجود علاقة وثيقة بين حالة الأسنان ودماغ الإنسان، حيث اتفق الخبراء المشرفون على الترابط المدهش.

وفي الدراسة التي تم نشرها على موقع “ساينس أليرت”، بحث العلماء إذا كانت مشاكل الفم مثل التهاب اللثة (أمراض اللثة) وفقدان الأسنان يمكن أن تزيد من خطر الاضطرابات العصبية مثل السكتة الدماغية ومرض ألزهايمر وأشكال أخرى من الخرف.

وبحسب النتائج فإن هناك ترابطا وثيقا ، خصوصا مع الضمور في منطقة الحصين (وهو الجزء من الدماغ الذي يتحكم في الذاكرة والتعلم والعاطفة) وهذه نتيجة مهمة، إلا أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إجراء مثل هذا الارتباط.

وقالت وكالة سبوتنيك إنه في مارس الماضي، وجدت دراسة أمريكية أجريت على أكثر من 40 ألف بالغ مسجلين في مشروع بحث البنك الحيوي في بريطانيا، أن سوء صحة الفم يعتبر عامل خطر رئيسي للسكتة الدماغية والخرف.

وفي مراجعة الأدبيات لعام 2019، خلصت مجموعة أخرى من الباحثين إلى أن “النتائج التجريبية تشير بشكل جماعي إلى أنه لا يمكن الاستهانة بالعلاقة بين صحة الفم والإدراك”.

إن لهذه المجموعة المتنامية من الأبحاث آثارًا هائلة على فهمنا للجسم، وعلى استراتيجيات التدخل الوقائي في الصحة العامة.

وقد علق ساتوشي ياماغوتشي، المؤلف الرئيسي للدراسة اليابانية، على النتائج التي توصل إليها: “إن الاحتفاظ بأسنان أكثر صحة دون الإصابة بأمراض اللثة قد يساعد في حماية صحة الدماغ، الزيارات المنتظمة لطبيب الأسنان مهمة للسيطرة على تطور أمراض اللثة”.

وبعبارة أخرى، لا يكفي مجرد الحفاظ على مجموعة كاملة من الأسنان للبقاء في صحة جيدة. يجب علينا أيضًا أن نحافظ على أفواهنا خالية من أمراض اللثة، وإلا قد يتحمل الدماغ التكلفة.

في هذا السياق، هذا يعني أن أكثر من مليار شخص قد يتعرضون لخطر التدهور المعرفي المبكر بسبب حالة أفواههم.

والأسوأ من ذلك هو أن طبيعة العلاقة بين الفم والدماغ تبدو ثنائية الاتجاه، مما يعني أن التدهور المعرفي يميل إلى أن يؤدي إلى عادات صحية سيئة للفم أيضًا.

في الواقع، الاضطرابات العصبية مثل مرض ألزهايمر يمكن أن تجعل من الصعب العناية بالأسنان بشكل صحيح. قد ينسى الأشخاص الذين يعانون من التدهور المعرفي تنظيف أسنانهم بالفرشاة، أو قد يجدون صعوبة في التكيف مع الرحلات الروتينية إلى طبيب الأسنان، يمكن أن تكون النتيجة حلقة مفرغة يؤدي فيها التدهور المعرفي إلى انخفاض في معايير طب الأسنان، الأمر الذي يؤدي فقط إلى تفاقم الحالة.

ولمنع هذا التأثير المتزايد، يجب على صناع السياسات وخبراء الصحة التدخل مبكرا للقضاء على المشكلة في مهدها.

ومن خلال التأكيد على قيمة تنظيف الأسنان بالفرشاة، واستخدام خيط الأسنان، وزيارة طبيب الأسنان، واتخاذ خيارات غذائية سليمة حيثما أمكن ذلك، يصبح بوسعهم مساعدة كبار السن على حماية أفواههم ضد البلاك والبكتيريا ــ وبالتالي الحد من خطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية.