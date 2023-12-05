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اقتصاد

دراسة 124 مشروع استثمار أجنبي في الجزائر

الشروق أونلاين
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دراسة 124 مشروع استثمار أجنبي في الجزائر
المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش

 درست الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 124 طلب أجنبي للاستثمار في الجزائر “جاهز للتطبيق”، منها مشاريع تقدمت بها عدة مؤسسات كبيرة ومؤسسات متعددة الجنسيات. 

وأكد المدير العام للوكالة عمر ركاش أن هذه “المشاريع يمكن تسجيلها لدى الوكالة وإنجازها بمجرد إصدار النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالعقار الاقتصادي”.

وصرح ركاش على هامش منتدى الأعمال الجزائري-السويدي:

 ليتم تجسيد هذه الطلبات، التزمنا بطرح جميع الشروط اللازمة، خاصة وأننا سنطلق قريبا المنصة الرقمية التي من شأنها تسجيل الطلبات الخاصة بالعقار الاقتصادي

وكشف المتحدث نفسه أن “90 مشروعا أجنبيا آخرا كاستثمار مباشر أو مع شريك محلي تمّ تسجيلها لدى الوكالة والتي يوجد استثمارها قيد الانجاز”.

كما اعتبر ركاش أن “الشركاء السويديين يمكنهم من خلال استثماراتهم، المساهمة في تطوير نقل التكنولوجيا و اقتصاد المعرفة و الابتكار”.

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