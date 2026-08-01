“دراستي”… حساب جديد من بنك السلام لتمويل تعليم الأبناء

بموجب اتفاقية شراكة مع المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت:

كشف بنك السلام الجزائر عن حساب “دراستي”، وهو منتج بنكي جديد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يهدف إلى مساعدة العائلات الجزائرية على التخطيط المبكر لتمويل المسار الدراسي لأبنائها، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، والتي جعلت الاستثمار في التعليم والتكوين المستمر أحد أهم مفاتيح النجاح المهني.

وأكد البنك، في بيان له تلقت “الشروق” نسخة منه، أن الشهادة الجامعية لم تعد وحدها كافية لضمان مستقبل مهني واعد، بل أصبح تطوير المهارات واكتساب كفاءات جديدة ضرورة تفرضها متطلبات الاقتصاد الحديث، وهو ما دفعه إلى تطوير حلول بنكية ترافق الأولياء في الاستثمار في تعليم أبنائهم، انطلاقا من قناعة بأن الإنسان يمثل الثروة الحقيقية للمجتمع.

وفي هذا الإطار، يقدم بنك السلام الجزائر حساب “دراستي”، الذي يجمع بين الادخار والاستثمار، ويمنح الأولياء إمكانية تكوين مدخرات تدريجية مخصصة لتمويل الدراسة، بما يساعدهم على الاستعداد لمختلف المراحل التعليمية بكل مرونة واطمئنان.

ولا يقتصر هذا الحل على تمويل الدراسة الجامعية فقط، بل يشمل أيضا التكوين المتخصص والبرامج الأكاديمية التي تمكن الشباب من تطوير مهاراتهم وتعزيز فرص اندماجهم في سوق العمل، بما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد الوطني ومتطلبات المؤسسات.

وفي سياق تجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع، شارك بنك السلام الجزائر في فعاليات “Algeria Job Summit 2026″، حيث استقبلت فرق إدارة الموارد البشرية وخلية التكوين وتطوير الكفاءات أعدادا معتبرة من الطلبة والخريجين، وقدمت لهم شروحات حول فرص التوظيف داخل البنك، وبرامج التدريب، وآفاق التطور المهني، في إطار سياسة تهدف إلى استقطاب الكفاءات الشابة وتأهيلها.

كما عزز البنك حضوره في مجال دعم التعليم من خلال رعاية حفل تخرج دفعة 2024-2026 بالمدرسة الوطنية العليا للمناجمنت، والذي شهد توقيع اتفاقية شراكة بين الطرفين، ترمي إلى تعزيز التقارب بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية، ومواءمة التكوين الأكاديمي مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بما يفتح المجال أمام الطلبة للاستفادة من فرص أكبر في التكوين والتأطير والاندماج المهني.

ويرى بنك السلام الجزائر أن الاستثمار في التعليم لم يعد خيارا يمكن تأجيله، بل أصبح استثمارا استراتيجيا في مستقبل الأفراد والمجتمع، لذلك يواصل تطوير منتجاته البنكية ومبادراته الموجهة لدعم التعليم وبناء الكفاءات، في إطار رؤية تجعل التنمية البشرية جزءا أساسيا من رسالته.

ويؤكد البنك أن دوره لا يقتصر على تقديم الخدمات المالية، بل يمتد إلى المساهمة في ترسيخ ثقافة الاستثمار في الإنسان، عبر حلول عملية ومبادرات ميدانية تعزز قدرات الشباب وتساعد العائلات الجزائرية على إعداد أبنائها لمتطلبات المستقبل، انطلاقا من قناعة راسخة بأن التنمية المستدامة تبدأ من التعليم، وأن بناء الكفاءات هو الطريق نحو اقتصاد أكثر تنافسية.