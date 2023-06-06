دراوي ومحيوص يقتربان من الدوري القطري

يرغب في الاستفادة من خدماتهما هذا الصيف

تلقى اللاعبان الدوليان الجزائريان، زكرياء دراوي وايمن محيوص، عروضا جدية من أندية قطرية قصد التعاقد معهما في الميركاتو الحالي، حيث مصادر صحفية قطرية أن زكرياء دراوي لاعب وسط فريق شباب بلوزداد والمنتخب الجزائري المحلي تلقى اتصالا رسميا من نادي الوكرة الذي يرغب في الاستفادة من خدماته هذا الصيف من أجل تغطية النقص الكبير الذي يعاني منه الفريق على مستوى خط الوسط، كما يتواجد اللاعب ذاته ضمن اهتمامات ناد آخر.

ومن جانب آخر، بات ايمن محيوص هداف اتحاد العاصمة المتوج مؤخرا بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، قريبا جدا من الالتحاق من بوابة نادي أم صلال، الذي يرغب في ضمه لتعزيز الخط الهجومي.