دراوي يوجه رسالة لأنصار بلوزداد بعد انتقاله إلى الوداد المغربي

وجه اللاعب زكرياء دراوي، رسالة وداع لأنصار شباب بلوزداد، وضح من خلالها العديد من النقاط، بعد مغادرته الفريق، وانتقاله إلى الوداد المغربي.

وقال دراوي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام”: “الآن وأنا أغادر شباب بلوزداد، فريق القلب، بعد 3 سنوات من الإنجازات والتتويجات، أتقدم بالشكر لأنصار هذا الكيان العظيم، ولكل زملائي والأطقم الإدارية والفنية “.

وأضاف متوسط الميدان: “أؤكد أنه ورغم العروض والإغراءات المحلية، إلا أنني عاهدت نفسي أن لا أغيّر شباب بلوزداد بفريق من داخل الجزائر، وأن لا أغادر إلا لخوض تجربة في الخارج، وهذا كان اتفاقي مع الإدارة المشكورة على مجهوداتها”.

وتابع دراوي:” الحمد لله طيلة تواجدي مع الفريق شرفت عقدي و قدمت ما بوسعي و لم يسبق لي و أن أحدثت أي مشكل داخل النادي الذي أعتبره عائلتي الثانية “.

وختم: ” أبلغ سلامي لكل مناصر يحمل في قلبه نادي شباب بلوزداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته “.