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أكد مواصلة المفاوضات مع وزارة المجاهدين

درايس: لا تنازل عن مؤتمر الصومام ولن أغتال عبّان مرتين!

زهية منصر
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درايس: لا تنازل عن مؤتمر الصومام ولن أغتال عبّان مرتين!

كشف المخرج، بشير درايس، أنه بصدد بحث طريقة تسمح بعرض فليمه العربي بن مهيدي أمام مجموعة من الصحفيين. وهذا، بعد استحالة عرضه رسميا، بسبب استمرار الخلاف بينه وبين وزارة المجاهدين، حول محتوى الفيلم.

وقال درايس، في اتصال معه، إنه “حزين لاضطراره إلى اللجوء إلى الطرق السرية لعرض العمل أمام الصحفيين، وكأننا قد عدنا إلى حقبة الحرب العالمية الثانية”.

وفند بشير درايس ما صرحت به وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، مؤخرا، بكون الفيلم سيعرض قريبا، مؤكدا أن الاتفاق الذي تم بينه وبين وزارة المجاهدين تم على عدة نقاط، ولكن الخلاف لا يزال قائما بسبب “مؤتمر الصومام وعبان رمضان”. وأشار المخرج، في اتصال مع “الشروق”، أنه لا يستسلم ولن يتنازل عما ورد في فليمه عن مؤتمر الصومام وزعيم الثورة عبان رمضان، مؤكدا في الساق ذاته: “عبان قتل مرة واحدة، ولن أقتله للمرة الثانية.. لن أشارك في اغتياله”، خاصة وأن ما ورد في الفيلم موجود في متحف المجاهد، وكان محل نقاش بين المؤرخين والمهتمين، والنقاش يتم علنا وعبر الإعلام وعبر الكتب والمذكرات، فلماذا يمنع ظهوره وتناوله في فليم سينمائي..

وقال درايس من جهة أخرى إن المفاوضات بينه وبين وزارة المجاهدين لم تنته وما زالت الأبواب مفتوحة للتوصل إلى اتفاق لعرض الفيلم الذي ينتظر قطاع واسع من الجزائريين مشاهدته، بعد جدل استمر لعامين كاملين، قائلا: الأفضل السماح بعرض الفيلم، ولندع الناس تحكم وليتوقف هذا الجدل.

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