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الجزائر

درجات حرارة مرتفعة في عدّة ولايات هذا الأربعاء

الشروق أونلاين
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درجات حرارة مرتفعة في عدّة ولايات هذا الأربعاء
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درجات حرارة مرتفعة

تستمرّ درجات الحرارة في الارتفاع يوم الأربعاء 7 رمضان، على سائر مناطق الوطن، حسب ما أفادت به مصالح الأرصاد الجوية.

وقد نبّهت ذات المصالح إلى تسجيل أجواء حارّة، على المناطق الداخلية الغربية، والوسطى الغربية للبلاد، على وجه الخصوص.

وعموما، ستتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية للبلاد، بين 24 و29 درجة. وبين 22 و33 درجة على المناطق الداخلية.

أما في الجنوب، فلن تقلّ عن 25 درجة، لتصل إلى غاية 38 درجة. مع أجواء صافية في كامل ولايات البلاد، باستثناء تشكّل بعض السحب على الهضاب العليا خلال الظهيرة.

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