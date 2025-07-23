درجات قياسية تصل إلى 49°.. موجة حر تضرب 5 ولايات الخميس والجمعة

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس، من موجة حر قياسية ستمس عددا من الولايات يومي الخميس والجمعة.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن موجة الحر ستمس ولايات: بسكرة، الوادي والمغير.

ستصل درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية وتستمر يومي الخميس والجمعة.

كما حملت النشرية تنبيها آخر حول موجة حر عبر ولايتي: المسيلة وباتنة.

درجات الحرارة تتراوح ما بين 44 و45 درجة مئوية وتستمر إلى غاية يوم غد الخميس.

وحملت النشرية تنبيها أيضا حول موجة حر ستمس ولايات: برج باجي مختار، أدرار، إن صالح تمنراست.

درجات الحرارة ستصل إلى 49 درجة مئوية وتستمر صلاحية النشرية طيلة ويوم الأربعاء.

نشرية خاصة: أمطار رعدية وموجة حر قياسية عبر 12 ولاية

وصباح الأربعا، حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس، من موجة حر شديدة وأمطار رعدية عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن موجة الحر الشديدة ستصل إلى 49 درجة مئوية ترافقها أمطار رعدية ستمس ولايات: برج باجي مختار، أدرار، إن صالح، إن قزام وتمنراست.

كما نبهت النشرية من موجة حر عبر ولايات: المسيلة، تيميمون، باتنة، بجاية، سكيكدة، عنابة والطارف.

تبدأ صلاحية النشرية من السادسة صباحا وتستمر 24 ساعة.