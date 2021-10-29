درس ألماني ينبغي لِمسؤولي “الفاف” والرابطة أن يستفيدوا منه

تعرّف اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، الجمعة، على وضعيته في البطولة الألمانية، إذا شارك مع “الخضر” في منافسة كأس العالم 2022.

ومعلوم أن المدافع بن سبعيني (26 سنة) يرتبط مع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023. في حين تحتضن قطر تظاهرة المونديال ما بين الـ 21 من نوفمبر والـ 18 من ديسمبر 2022.

وكشف اتحاد ألمانيا لكرة القدم، الجمعة، عن رزنامة بطولة القسم الأوّل (البوندسليغا) للموسم المقبل 2022-2023.

وأوضح اتحاد الكرة الألماني أن بطولة الموسم المقبل تنطلق في الـ 5 من أوت 2022، وتتجمّد عند الجولة الـ 15 بِتاريخ الـ 11 من نوفمبر 2022. حتى يُسمح للاعبي منتخب “المانشافت” وأيضا زملائهم في الفرق الوطنية الأخرى، بِخوض مونديال قطر.

وبرمج اتحاد الكرة الألماني توقّفا مُؤقّتا للبطولة المحلية يدوم شهرَين وتسعة أيّام، حيث تُستأنف منافسة “البوندسليغا” بِإجراء الجولة الـ 16 في الـ 20 من جانفي 2023. عِلما أن سباق البطولة الألمانية يضمّ 34 جولة.

وهكذا يكون رامي بن سبعيني قد أخذ نظرة جيّدة عن وضعيته، في حال بقائه بِألمانيا، وتأهّل “محاربي الصحراء” لِمونديال قطر. حيث يُمكنه حينها العودة إلى الجزائر قبل 10 أيّام من انطلاق منافسة كأس العالم.

وينبغي على مسؤولي الكرة الجزائرية (شرف الدين عمارة وعبد الكريم مداور وعمّار بهلول وياسين بن حمزة وعلي مالك وأمثالهم) أن يستفيدوا من الدرس الألماني، خاصة في شقّ البرمجة. ذلك أن الهيئة التي لا تُحسن رسم أجندة (جدول مقابلات الموسم) محترمة، ويقتصر اهتمامها على امتصاص رحيق حقوق البث التلفزيوني وعائدات التمويل (السبونسور)، لن تُقنع “بقايا” متابعي البطولة الوطنية بِتحسّن المستوى الفني، والفرجة، وتكوين مواهب المستقبل.