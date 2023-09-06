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الشروق العربي

درس إثيوبيا

ياسين فضيل
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درس إثيوبيا

لقد بات واضحا وأكيدا، أننا على المحك الاقتصادي الإفريقي، قبل العالمي.. وأمام فرصة إعادة النهوض من جديد.

ولا عيب في الاستفادة من تجربة جنوب إفريقيا، في التنمية المحلية، والاستفادة من درس الحبشة، التي تجاوزتنا اقتصادا ووزنا إفريقيا ودوليا.

أما “الجماعة”، التي ترافع لمنطق “خيرها في غيرها”، و”المهم المشاركة” و”الروح الرياضية العالية”، تلك الجماعة “المبررة” و”المبردعة” للنكسات، عليها أن تتعلم أنه ما لم تعترف بالفشل، لتضع له نقطة نهاية، فإنك لن تجد نقطة البداية أبدا…

تعلموا أن تتصالحوا مع النكسات، بوضع نقطة نهاية لها، بدلا من أن تسيروها بلعبة تبرير وبردعة…

دخلنا مباراة “بريكس”، لكي نكسبها، وليس لكي نشارك فيها بالتنويه للروح الرياضية، ووفق منطق “خيرها في غيرها”..!

مراجعة الذات.. هي نقطة النهاية لكل فشل، ونقطة البداية لأي رحلة تحدٍّ جديدة! والانضمام إلى منظمة “بريكس” كان رهانا فشلنا في كسبه، جفت الأقلام ورفعت الصحف. أما الهدرة الزايدة، فلا تفيدنا في شيء!

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