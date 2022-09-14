درس اللغة العربية لفهم القرآن.. هل اعتنق الملك تشارلز الإسلام سرّا؟

سلّطت تقارير إخبارية الضوء على علاقة ملك بريطانيا تشارلز الثالث بالإسلام، خاصة بعدما أشيع عنه أنه اعتنقه سرا في تركيا.

وكان الملك تشارلز قد أعلن في تصريحات سابقة معرفته الواسعة بالدين الإسلامي ودافع في أكثر من مناسبة عن المسلمين، كما تعلم اللغة العربية لفهم القرآن، وهي حقيقة أشاد بها إمام مسجد كامبريدج المركزي مؤخرا.

وبحسب ما أورد موقع “ميدل إيست آي” في تقرير صادر، الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، فإن ناظم الحقاني، مفتي قبرص اتهم في عام 1996 الملك الجديد بأنه مسلم سراً.

وأضاف الموقع أن المفتي قال على نحو صادم: “هل تعلم أن الأمير تشارلز اعتنق الإسلام؟”.

وأردف: “نعم، نعم، إنه مسلم، لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك. لكن هذا حدث في تركيا. نعم، لقد تحول، عندما تعود إلى المنزل تحقق من عدد المرات التي يسافر فيها إلى تركيا. ستجد أن ملكك المستقبلي مسلم”.

ونفى قصر باكنغهام ما جاء على لسان المفتي جملة وتفصيلا، ورد، مؤكدا إنه مجرد “هراء”.

أما موقع “ميدل إيست آي” البريطاني فأشار في تقريره إلى أن الملك البالغ من العمر 73 عاماً، ليس مسلماً سراً، موضحا أن إعجابه ومعرفته بالإسلام موثقان جيداً.

وألقى تشارلز الذي يرأس حاليا كنيسة إنجلترا؛ حسب التقرير العديد من الخطب أثناء انتظاره لتولي منصب الملك، وتطرق لمواضيع دينية وتاريخية تتعلق بالمسلمين والإسلام.