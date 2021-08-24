درع البطولة يسلم لاحقا وصراع ثلاثي في المشهد الختامي

قررت الرابطة المحترفة تأجيل تسليم درع البطولة لبطل الموسم شباب بلوزداد إلى تاريخ لاحق، لأسباب تنظيمية..

وكان من المفروض أن يستلم فريق “العقيبة” درع البطولة الثلاثاء، في ملعب 20 أوت، بمناسبة آخر لقاء في البطولة، والذي يجمعه بالضيف إتحاد بسكرة.

ويختتم الموسم الكروي 2020 – 2021، الثلاثاء، بإجراء مباريات الجولة الأخيرة، التي تتجه فيها الأنظار إلى ثلاث مباريات مصرية، وتتصارع فيها ثلاثة أندية على تفادي مرافقة شبيبة سكيكدة وأهلي البرج وإتحاد بلعباس إلى القسم الثاني.

وسيكون الصراع في هذه الجولة بين أندية وداد تلمسان و جمعية عين مليلة وجمعية الشلف من أجل ضمان البقاء في الرمق الأخير من البطولة.

ويستقبل وداد تلمسان الضيف وفاق سطيف بداية من الساعة الخامسة ونصف مساء، في حين يتنقل فريق جمعية عين مليلة لمواجهة شبيبة الساورة بداية من التاسعة ليلا، وفي نفس التوقيت تستقبل جمعية الشلف الضيف سريع غليزان.

ويعد وداد تلمسان أول المهددين بالسقوط، وهو الذي يحتل المركز الـ17 برصيد 42 نقطة، فيما يتواجد جمعية الشلف في المركز الـ16 بنفس الرصيد، مع أفضلية الجمعية في المواجهات المباشرة مع الوداد، في حين يحتل فريق جمعية عين مليلة المركز الـ15 برصيد 44 نقطة.