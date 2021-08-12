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الجزائر

درفلو يتأهّل في المنافسة الأوروبية الثالثة

الشروق أونلاين
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درفلو يتأهّل في المنافسة الأوروبية الثالثة
درفلو في لقاء العودة، صف الواقفين، الثالث من اليسار (صورة نادي فيتاس أرنهايم)

افتكّ اللاعب الجزائري أسامة درفلو وفريقه فيتاس أرنهايم الهولندي مساء الخميس، تأشيرة التأهّل للدور التصفوي الرّابع من عمر دوري المؤتمر الأوروبي، المنافسة الثالثة المُستحدثة مُؤخّرا بِهذه القارّة.

وفاز فريق فيتاس أرنهايم الهولندي بِنتيجة (1-2) على المضيف نادي دوندالك من جمهورية إيرلندا، بِرسم إياب الدور الثالث لِمنافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكان مُمثّل الكرة الهولندية قد تعادل بِميدانه ذهابا (2-2)، وهو ما منحه تأشيرة التأهّل.

وشارك المهاجم أسامة درفلو أساسيا مع فريقه فيتاس أرنهايم الهولندي، وخاض كامل أطوار مواجهة العودة أمام نادي دوندالك الإيرلندي.

وفي الدور التصفوي الرّابع من عمر هذه المنافسة، يلعب أسامة درفلو وفريقه فيتاس أرنهايم الهولندي ضد نادي أندرلخت البلجيكي.

وتُجرى مباراة الذهاب بِبلجيكا في الـ 19 من أوت الحالي، وتُقام مواجهة العودة بِهولندا في الـ 26 من الشهر ذاته.

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