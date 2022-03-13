درفلو يخرج من الملعب مُصابا

غادر اللاعب الدولي الجزائري السابق أسامة درفلو أرضية الميدان مساء الأحد، مصابا. وذلك بعد أن طالب بِاستبداله.

حدث ذلك في الدقيقة الـ 31 من عمر مباراة فريقه زفوله والضيف نادي فينورد، بِرسم الجولة الـ 26 من عمر البطولة الهولندية. التي تُجرى أطوارها عند كتابة هذه الأسطر.

وقالت إدارة نادي زفوله الهولندي إن لاعبها درفلو اشتكى من آلام على مستوى أوتار الرّكبة، وطلب من مدربه أن يستبدله بِلاعب آخر، بعد نصف ساعة من انطلاق مواجهة فريق فينورد.

واكتفت إدارة نادي زفوله بِمعلومات مقتضبة، في انتظار مرور المهاجم أسامة درفلو على الفحص الطبي المعمّق هذا الإثنين.