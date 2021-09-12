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رياضة

درفلو يصنع هدفا ويتفوّق على توبة

علي بهلولي
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درفلو يصنع هدفا ويتفوّق على توبة

تفوّق اللاعب الجزائري أسامة درفلو مساء الأحد، على مواطنه ومنافسه أحمد توبة. في مباراة للبطولة الهولندية.

وفاز فريق فيتاس أرنهايم بِنتيجة (1-2) على مضيفه نادي فالفيك، لِحساب الجولة الرّابعة من عمر البطولة الهولندية للموسم الجديد.

وصنع المهاجم أسامة درفلو الهدف الثاني لِفريقه فيتاس أرنهايم، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 54.

وترك أسامة درفلو مكانه لِزميل له في نادي فيتاس أرنهايم، عند الدقيقة الأخيرة. بينما خاض أحمد توبة كامل أطوار هذه المباراة، بِزيّ فريق فالفيك.

وبات فريق فيتاس أرنهايم بعد هذا الانتصار، يجمع 6 نقاط في المركز الـ 9. ويشغل نادي فالفيك الرّتبة الـ 12 بِمجموع 4 نقاط.

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