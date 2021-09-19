درفلو يُسجّل لكن الفوز من نصيب زروقي

تألّق اللاعب الجزائري أسامة درفلو مساء الأحد، لكن غلّة المباراة حصدها مواطنه والدولي رامز زروقي.

وخسر نادي فيتاس أرنهايم بِنتيجة (1-4) أمام الضيف فريق تفينتي إنشخيده، بِرسم الجولة الخامسة من عمر البطولة الهولندية للموسم الجديد.

ودخل المهاجم درفلو إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، وحينها كان فريقه فيتاس أرنهايم مُنهزما بِثنائية نظيفة.

وتمكّن أسامة درفلو من هزّ شباك الزّائر تفينتي إنشخيده، في الدقيقة الـ 62. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وبات درفلو وقد دشّن عدّاد التهديف في البطولة الهولندية للموسم الجديد، فضلا عن حيازته تمريرة حاسمة في الرّصيد بِألوان فريق فيتاس أرنهايم.

وفي الطرف المُقابل، خاض متوسط الميدان رامز زروقي كامل أطوار مواجهة فيتاس أرنهايم، بِزيّ فريق تفينتي إنشخيده.

وطرد الحكم اللاعب دانيلو دوخي مدافع فيتاس أرنهايم، في الدقيقة الـ 85.

وبات فريق تفينتي إنشخيده بعد هذا الانتصار، يجمع 7 نقاط في المركز الـ 8. ويشغل نادي فيتاس أرنهايم الرّتبة الـ 11 بِرصيد 6 نقاط.