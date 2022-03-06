درفلو يُهدي الفوز لِفريقه “زفوله”

درفلو (من اليمين) في مواجهة فريق فورتونا سيتارد (صورة نادي زفوله)

أهدى اللاعب الدولي الجزائري السابق أسامة درفلو سهرة الأحد، فريقه زفوله انتصارا ثمينا بِهدف لِصفر على المضيف نادي فورتونا سيتارد.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 25، من عمر البطولة الهولندية لِكرة القدم.

وسجّل المهاجم درفلو الهدف الوحيد والثمين في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 77.

ورفع أسامة درفلو غلّته إلى هدفَين بِزيّ نادي زفوله، في البطولة الهولندية للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 3 أهداف و4 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم، وبِاحتساب أيضا مشاركته في النصف الأوّل من الموسم الحالي مع فريق فيتاس أرنهايم الهولندي (أعاره في جانفي الماضي إلى نادي زفوله).

وقدّم أسامة درفلو عروضا فنية طيّبة، وكان أفضل لاعب في هذه المباراة.

وارتقى فريق زفوله بعد هذا الانتصار، إلى المركز الـ 16 بِرصيد 20 نقطة. ويشغل نادي فورتنا سيتارد الرّتبة الـ 17 وقبل الأخيرة بِمجموع 19 نقطة.

وإذا كان نادي زفوله قد لعب كلّ مقابلات البطولة الهولندية، فإن فريق فورتونا سيتارد تنقصه مباراة.