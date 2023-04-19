درك البويرة يوقف 7 متّهمين بالسطو على مركز بريد.. ويسترجع الأموال المسروقة

تمكّنت مصالح الدرك الوطني بولاية البويرة، من توقيف 7 متّهمين في قضية السطو بالسلاح الناري على مركز للبريد بأغبالو في دائرة أمشدالة. وقد تمّ إيداعهم الحبس المؤقت، حسب بيان للنيابة العامة لمدى محكمة البويرة يوم الأربعاء.

وقائع القضية تعود إلى يوم 8 أفريل الجاري، عندما نفّذت مجموعة من الأشخاص الملثمين والحاملين لأسلحة نارية، عملية سطو على مركز البريد، استولوا على إثرها على مبلغ مالي يقدر بمليار و200 مليون سنتيم.

وجاء في البيان، أن التحريات التي قامت بها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشرفة، توصلت إلى توقيف 7 أشخاص. مع استرجاع المبلغ المالي المسروق، والأسلحة النارية المستعملة لارتكاب الجريمة.

وبعد تقديم المشتبه بهم أمام نيابة البويرة يوم الثلاثاء، تمت متابعتهم من أجل:

جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد للجناية،

جناية السرقة مع حمل أسلحة ظاهرة،

جنحة تبييض الأموال،

وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية

وبعد سماع المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أمر هذا الأخير بإيداعهم جميعا الحبس المؤقت، يضيف بيان النيابة العامة لمحكمة البويرة.