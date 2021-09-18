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الجزائر

درك العاصمة يحذر السائقين المتهورين

نوارة باشوش
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درك العاصمة يحذر السائقين المتهورين
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نظمت قيادة الدرك الوطني في سياق السلامة الـمرورية لفئة سائقي الدراجات النارية حملة تحسيسية وطنية تحت شعار “إحم نفسك واستمتع بسياقتك”، تزامنا مع الدخول الإجتماعي وهذا بداية من يوم 15 إلى غاية 30 سبتمبر 2021 .

وللوقوف على هذا الشأن حسب ما جاء في بيان للمجموعة الإقليمة لدرك الجزائر ، سطرت ذات المصالح برنامج خاص لإنجاح هذه الحملة التوعوية التي تدخل في إطار تـجسيد الأهداف الـمسطرة من طرف قيادة الدرك الوطني من خلال تعزيز التواجد الميداني في الزمان والمكان المناسبين ، بإرفاق الشركاء الفاعلين .

في هذا الصدد، يتم تركيز الجهود حول: مرافقة مستعملي الطريق وتحسيسهم بعواقب حوادث المرور لضمان دخول اجتماعي ناجح، إبراز أهمية إرتداء خوذة الأمان واستعمال وسائل الحماية الخاصة بالدراجين، النتائج المأساوية الناجمة عن تجاوز السرعات المسموح بها، المناورات الخطيرة على الطريق، السير في الاتجاه الممنوع، السير على عجلة واحدة، إلى جانب تحديد المخاطر المرتبطة بالسير بين المركبات وكذا السير في مجال الزاوية الميتة والإجراءات القانونية المترتبة عن عدم حيازة الوثائق اللازمة لقيادة الدراجة النارية ، وكذا إزعاج مستعملي الطريق نتيجة إجراء سباقات غير مرخصة والسير بدون الأنبوب العادم للضجيج.

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