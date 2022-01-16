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الجزائر

درك العاصمة يفتح أبوابه للتجنيد وهذه شروطه

راضية . م
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درك العاصمة يفتح أبوابه للتجنيد وهذه شروطه
أرشيف

فتحت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للجزائر العاصمة، أبوابها بهدف استقبال الشباب الراغبين في الانخراط في صفوف رتب المتعاقدين.

وحددت شروط الانضمام إلى سلاح الدرك الوطني، بأن تتوفر في المعنيين الجنسية الجزائرية، اللياقة البدنية الجيدة، العزوبية، أن يكون تحقيق التجنيد مقبولا، أما القامة فلا تقل عن 1.70م، في حين حدد سن الراغبين في المشاركة ما بين 18 سنة إلى 22 سنة على الأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة الجارية، أما عن المستوى الدراسي فقد اشترط أن يكون ثانويا على أن يرفق المعني لدى تقربه إلى اقرب وحدة للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، بالملف الأولي للترشح والمتكون من شهادة ميلاد رقم 12، نسخة من الشهادة المدرسية، صورة شمسية فضلا عن نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة الإقامة.

وحددت الجهات المعنية مدة التكوين بـ6 أشهر على مستوى مراكز التدريب للدرك الوطني بكل من عين امليلة بأم البواقي، تقرت بورقلة، جيجل، جنين بورزق بالنعامة.

ووضعت مصالح الدرك الوطني للعاصمة دليل التجنيد لكل من يستفسر عن الأمر بالتقرب إلى أقرب وحدة لها.

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