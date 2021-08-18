درك بجاية يحبط محاولة حرڤة لـ16 شخصا باتجاه اسبانيا

تتراوح أعمارهم بين 21 و55 سنة من بينهم فتاة

أحبطت عناصر الدرك الوطني لبجاية ليلة 13 إلى 14 من الشهر الجاري، محاولة هجرة غير شرعية، انطلاقا من السواحل الغربية للولاية باتجاه السواحل الإسبانية.

وأوقفت قوات الدرك في هذا الصدد 16 شخصا تتراوح أعمارهم بين 21 و55 سنة، من بينهم فتاة وذلك في حدود الساعة الثانية صباحا، على مستوى ميناء بني كسيلة أقصى غرب بجاية، الذين استغلوا فرصة انشغال الجميع بإخماد الحرائق التي شبت بغابات الولاية من أجل الإبحار بطريقة غير شرعية باتجاه الضفة الأخرى من المتوسط، حيث تم في هذا الصدد إلقاء القبض على 7 منظمين لرحلات الموت ينحدرون من ولاية بجاية، فيما ينحدر مرشحو هذه الرحلات من دلس والجزائر العاصمة.

وتمت هذه العملية اثر استغلال معلومات تفيد بوجود مجموعة من الشباب بصدد الإبحار بطريقة غير شرعية، على متن قوارب صيد انطلاقا من أحد الشواطئ الغربية للولاية، وذلك قبل إحباطها، وقد تم استرجاع خلال هذه العملية ثلاثة قوارب صيد بمحركاتها وهواتف نقالة ومبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر بـ2085 أورو، بالإضافة إلى 300 لتر من البنزين معبأة في 10 دلاء، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة الأبحاث والتحريات في هذه القضية، علما أن السواحل الغربية للولاية قد تحولت مؤخرا إلى نقطة انطلاق قوارب الموت باتجاه السواحل الإسبانية رغم المخاطر وبعد المسافة.

ومعلوم أن الولاية، سجلت خلال الفترة الأخيرة عدة رحلات للهجرة غير الشرعية، عبر السواحل الغربية لولاية بجاية خصوصا، كما تمكنت مصالح الأمن المختلفة من إحباط عدة محاولات للهجرة عبر قوارب الموت، فيما لا تزال الولاية تبكي بحرقة 23 شابا حراقا غادروا الولاية ليلة 17 ديسمبر من السنة المنصرمة، دون أن يظهر أي خبر عن مصيرهم.