درك تيبازة يطيح بشبكة دولية تتاجر ببطاقات الدفع الإلكترونية

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيبازة من تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في المتاجرة غير الشرعية ببطاقات الدفع الإلكترونية والشرائح الهاتفية الأجنبية.

تعود حيثيات هذه القضية إلى ورود معلومات إلى خلية تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة، مفادها وجود شخص يقوم بالمتاجرة غير الشرعية ببطاقات دفع إلكترونية وشرائح هاتفية ليتوانية المصدر عبر الأنترنت، وبعد البحث والتحري من طرف فصيلة الأبحاث تم التوصل إلى المشتبه فيه الرئيسي في القضية وتوقيفه.

واثر مواصلة للتحقيق واستغلالا للهاتف النقال الخاص بالمشتبه فيه الرئيسي تم توقيف 6 مشتبه فيهم آخرين في القضية،

وسمحت العملية النوعية لعناصر فصيلة الأبحاث بحجز 259 بطاقة دفع إلكتروني من مختلف الأنواع، 3 أجهزة كمبيوتر محمول، 3 وحدات مركزية لأجهزة العلام الآلي بجميع لواحقها، 4 أجهزة استقبال أنترنت، لوحة إلكترونية، 4 حوامل مغناطيسية، قرص صلب خارجي، 10 هواتف نقالة، 53 شريحة هاتف أجنبية، مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ: 1539500 دج، مبالغ مالية بالعملات الأجنبية تقدر بـ: 1335 أورو، 880 ليرة تركية، و5 ريالات سعودية، بالإضافة إلى 4 أختام لشركات خاصة و3 جوازات سفر.

و سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من جميع مراحل التحقيق في هذه العملية النوعية الأولى من نوعها.