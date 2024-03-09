درك وطني.. خلايا لمطاردة السواق المتهورين عبر الطرقات  

استحدثت قيادة الدرك الوطني خلايا مطاردة وملاحقة السواق الذين يقومون بالمناورات الخطيرة عبر الطرقات.

وأفادت مصالح الدرك الوطني، السبت، في منشور لها على صفحتها الرسمية “طريقي” عبر فيسبوك أن الهدف منها توقيف واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء السواق الذين يقومون بهذه المناورات والذين يشكلون خطر على انفسهم وباقي مستعملي الطريق.

وأوضحت ذات المصالح أن هذه الخلية تعتمد على عنصر المفاجأة، التمويه، الديناميكية والسرعة في التدخل والمرونة في العمل لوضع الحد لمثل هذه التصرفات.

كل هذه الاجراءات بغرض التقليل من حوادث المرور والقضاء على هذه التصرفات غير القانونيه التي تشكل خطرا على مستعملي الطريق وتتسبب في حوادث مرور خطيرة.