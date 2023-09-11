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درنة الليبية منكوبة..  إعصار “دانيال” يخلف 150 قتيلاً  

الشروق أونلاين
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درنة الليبية منكوبة..  إعصار “دانيال” يخلف 150 قتيلاً  
صورة متداولة لمدينة درنة

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في مدينة درنة الليبية إلى 150 قتيلا، ما دفع السلطات لإعلانها مدينة منكوبة.

وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ إثر ذلك، حالة استنفار من أجل إغاثة المنكوبين جرّاء السيول والفيضانات التي تشهدها عدد من المدن الليبية.

وأكدت السلطات الليبية أن الأمطار الغزيرة ألحقت أضرارا كبيرة وفادحة بالبنية التحتية والممتلكات، فيما يتواصل البحث عن عدد من المفقودين.

فيما اجتاحت سيول عدة مدنا في شرق البلاد وغربها، وتسبّب جريان الأودية بإغراق المنازل والمستشفيات وتضرر السيارات وتدمير الطرقات.

وأعلنت السلطات المحلية، خروج الوضع عن السيطرة داخلها حتى في المناطق التي لم يتوقع ضررها، منوهة إلى أنه تم إجلاء عائلات إلى الفنادق ودور الرعاية، فيما لا يزال عدد العالقين داخل منازلهم غير محدّد.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، استغاثة وصراخ مواطنين داهمتهم المياه داخل منازلهم، وأخرى وثقت للسيول وهي تجرف مواطنين وسيارات في الشوارع التي تحوّلت إلى أنهار.

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