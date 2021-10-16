دروس الدعم بوابة نحو الخصخصة وضرب لمجانية التعليم

بررها بالوضع المعيشي للأساتذة.. زوبير روينة:

دعا الأمين الوطني لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، زوبير روينة، إلى وجوب النظر في مسألة القدرة المعيشية للأستاذ وأخذها على عجل، اعتبارا من أن الوضع الحالي لم يعد مناسبا لضمان عيش كريم لهذه الفئة، التي يستوجب الاهتمام بها أكثر من غيرها.

واعتبر المتحدث على هامش المؤتمر الولائي للنقابة بمعسكر، أنه لا يجب النظر للمدرسة والأستاذ كعبء على الخزينة العمومية، بل يجب اعتبارهما رافدا وركيزة وأساسا لبناء البلد وتحضير أجيال ينتظر منها بناء مجتمعها.

وقال روينة إنه من غير المعقول أن يتوجه الأستاذ نحو مصادر أخرى كمورد رزق له خارج وظيفته كأستاذ، فهذا الوضع فتح الأبواب واسعا حسبه أمام ما يسمى بالدروس الخصوصية التي توجه نحوها غالبية منتسبي سلك التربية والتعليم لتحسين مستواهم المعيشي، وتلك بوابة نحو خصخصة القطاع وضرب مجانية التعليم التي يكرسها الدستور. وطالب المتحدث أمام منخرطي نقابته السلطات بتوضيح مسألة استفادة الأساتذة من مخلفات النقطة الاستدلالية، وكيفية وتوقيت تطبيقها، اعتبارا من كون ما وصل إليه الأستاذ من وضع معيشي لا يقبل التأخير أكثر.

وفي سياق آخر، دعت نقابة “الكلا” إلى وجوب التئام جميع نقابات القطاع في تكتل واحد مادام أن المصلحة واحدة وهي خدمة القطاع بجميع مكوناته، حيث لا ينبغي حسبه البقاء في شكل نقابات متفرقة كثيرا ما تدخل في صدامات تخدم الوزارة، وتقضي على الهدف الأسمى من وجودها، وفي حال نشاطها الأحادي فإنه ينبغي أن يكون في إطار التنافس الشريف والمشروع بدلا من التنابز.

من جهته، دعا الأمين الوطني المكلف بالتنظيم، ناصر دوخي، إلى توحيد جهود النشاط النقابي في قطاع التربية من أجل ضمان قوة يتم عبرها حصر جميع النقائص والمشاكل، والتوجه بها للوزارة، مشيرا إلى أن المشاكل باتت تتشابه بين جميع الولايات.

واستغرب المتحدث تسجيل تأخر في تنظيم عملية تعيين المستخلفين، وثمن قيام بعض مديريات التربية بانتهاج الرقمنة في هذه العملية، بينما لا تزال ولايات أخرى تعيش على فوضى طغت على العملية، ملحا في هذا الصدد على حماية المدرسة العمومية وتمكينها من الوسائل اللازمة لضمان الجودة.