دروس الفصل الأول في “البكالوريا البيضاء”

مترشحون مرتاحون لطبيعة الأسئلة

مر امتحان شهادة البكالوريا التجريبي، بردا وسلاما على المترشحين، نظرا لسهولة المواضيع التي وردت بسيطة وفي متناول الممتحن ذي المستوى المتوسط، والتي استمدت من برنامج الفصل الأول، بالمقابل سينجز الديوان الوطني للامتحانات المواضيع الاحتياطية الأولى والثانية للتصدي للأزمات ولظاهرة تسريب المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت مصادر “الشروق”، بخصوص “البكالوريا التجريبية”، التي انطلقت عبر معظم ثانويات الوطن الأسبوع الفارط، بأن مفتشي التربية الوطنية، اعتمدوا على دروس الفصل الدراسي الأول بصفة حصرية، في إعداد الأسئلة في مختلف المواد والشعب، أين أبعدوا دروس الفصل الثاني على اعتبار أن طابعها يبقى اختياريا، مؤكدة بأن طبيعة المواضيع المطروحة على المترشحين جاءت بسيطة ومباشرة وفي متناول المترشح ذي المستوى المتوسط، مما بعث الارتياح لدى المترشحين، متفائلين بمواضيع مشابهة في البكالوريا الرسمية المقررة ما بين 20 و24 جوان الجاري.

وأكدت مصادرنا أن هناك بعض الثانويات، أنهت الاختبارات في حين شرعت ثانويات أخرى أمس الأحد في إجراء “البكالوريا التجريبية”، وذلك لارتباط القرار بخصوصية كل مؤسسة ومدى تنفيذ المقرر الدراسي السنوي بناء على ما يصطلح عليها بالمخططات الاستثنائية للتمدرس المعتمدة بداية الدخول المدرسي.

وأضافت المصادر أن الأساتذة في مختلف التخصصات، بالتنسيق المباشر مع مفتشي التربية، حرصوا على الالتزام بتطبيق نفس الإجراءات والتدابير المطبقة في امتحان شهادة البكالوريا سواء التنظيمية أو البيداغوجية، إذ تم طرح موضوعين اختياريين على الممتحنين مع منحهم مدة زمنية لا تتجاوز ربع ساعة لقراءة الأسئلة قراءة متأنية قبل انتقاء موضوع واحد والشروع بذلك في الإجابة.

وفي سياق مغاير، ستقوم وزارة التربية من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بإنجاز المواضيع الاحتياطية الأولى التي “سترافق” المواضيع الرئيسية، إلى جانب مواضيع احتياطية “ثانية” بمعدل ثلاثة مواضيع في كل مادة وشعبة، كإجراء احتياطي في حال تسرب المواضيع..