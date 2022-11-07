دروس دعم نظامية بالمدارس لتلاميذ الابتدائي

الإفراج رسميا عن رزنامة "المعالجة البيداغوجية"

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن المنشور الوزاري المتضمن كيفيات برمجة المعالجة البيداغوجية في المدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوامين، وذلك قصد الرد على الانشغالات التي طرحت في الميدان، إذ تقرر برمجتها خلال حصص التعلم بالنسبة لتلاميذ أقسام الثالثة والرابعة والخامسة، لمعالجة النقائص والاختلالات لديهم خاصة في التعلمات الأساسية.

وطلبت المديرية العامة للتعليم، من خلال مديرية التعليم الابتدائي بالوزارة، من مديري المدارس الابتدائية، بناء على المنشور رقم 1510 المؤرخ في 19 سبتمبر 2022، المتعلق بترتيبات تنظيم التمدرس للسنة الدراسية 2022/2023، ضرورة التقيد بفحوى المراسلة رقم 125 المؤرخة في 6 نوفمبر الجاري، والمتضمنة كيفيات وشروط تنظيم المعالجة البيداغوجية بالمدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوامين، بغية إزالة الغموض عن العملية.

وعليه، فقد تقرر برمجة حصتين للمعالجة في مادتي اللغة العربية والرياضيات، في حال توفّر فضاء زمني يسمح بذلك، بالنسبة لتلاميذ السنتين الأولى والثانية، على أن يقوم الأستاذ بتنظيم المعالجة البيداغوجية في المواد المعنية، وهي اللغة العربية والرياضيات والفرنسية، بصفة آنية خلال حصص التعلم، لفائدة تلاميذ أقسام الثالثة والرابعة والخامسة.

وأشارت مصادر “الشروق” إلى أن الأساتذة مطالبون بتشخيص الضعف لدى التلاميذ في المواد الأساسية، وذلك مباشرة بعد الانتهاء من تلقين مجموعة من الدروس ضمن ما تسمى “بالمحور”، ليتم القيام بمعالجة تلك النقائص والاختلالات عن طريق ما يصطلح عليها بالمعالجة البيداغوجية، من خلال العمل على استدراك بعض المكتسبات القبلية المرتبطة بدروس تعود لسنوات سابقة، وبالضبط خلال فترة كورونا، حيث اضطرت الوزارة آنذاك بسبب انقطاع التلاميذ عن الدراسة وضيق الوقت، إلى تقليص بعض التعلمات والإبقاء فقط على الدروس والمحاور الأساسية.

وأفادت ذات المصادر بأن الندوات التي أشرف على تنظيمها مفتشو التعليم الابتدائي بمشاركة الأساتذة، بعد شهر من الدخول المدرسي الجاري، قد أفرزت وجوب إخضاع المتعلمين في مرحلة التعليم الابتدائي لمعالجة بيداغوجية تربوية، قصد استدراك ضعفهم في مجال التعلمات الأساسية، من خلال تنفيذ آليات ميدانية وبيداغوجية بحتة.

وفي سياق متصل، شرع رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة في برمجة التقويمات والفروض المحروسة في المواد الثانوية، شريطة أن يكون التلاميذ قد تلقوا درسين فما فوق، على اعتبار أن أغلب المدارس قد برمجت الفروض في المواد الأساسية قبل الخروج في عطلة الخريف، على أن يتم التحضير لإجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول التي ستنطلق في الـ4 ديسمبر المقبل على مدار 5 أيام بالنسبة لتلاميذ الطورين المتوسط والثانوي، لتبرمج في الفترة بين الـ6 و 15 منه لتلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي.