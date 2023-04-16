دروس مرجعية للسنة أولى جامعي لأول مرة

الوزارة دعت الأساتذة الباحثين للمشاركة فيها

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن طريق الوكالات الموضوعاتية للبحث الأساتذة الباحثين للمشاركة في إنجاز دروس مرجعية خاصة بالمواد والمقاييس الأساسية للسنة الأولى جامعي.

وتحضر الوزارة لإعداد دروس مرجعية تكون بمثابة أداة أساسية في المسار التعليمي والتكويني وتوفر إطارا مرجعيا هاما للأسرة الجامعية لا سيما ما يتعلق بتطوير معارف الطلبة، وذلك في إطار الإصلاحات التي باشرها القطاع، خلال الثلاث سنوات الأخيرة والتي تهدف إلى تحسين التكوين في السنة أولى جامعي بصفتها أهم سنة في حياة الطلبة، وهذا من خلال توحيد مسارات التكوين ومحتوى المقاييس التي عرفت في ظل نظام أل أم دي عدة اختلالات،

وحسب مراسلة موجهة لمديري مؤسسات التعليم العالي، فالدروس المرجعية تحوي دروسا نظرية وتجارب وتمارين ومسائل قابلة للمعالجة مستوحاة من وضعيات حقيقية، وبإمكان الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين، الذين هم في حالة نشاط أو تقاعد، داخل الوطن وخارجه تقديم مقترحاتهم لإنجاز هذه الدروس.

واشترطت الوزارة أن تكون العروض مقترحة من طرف أساتذة باحثين أو باحثين دائمين لهم 08 سنوات خبرة على الأقل في ممارسة مهام التعليم في الميدان، و05 سنوات خبرة على الأقل في تدريس المادة أو المقياس المعني، سواء كان ذلك بالجزائر أو بالخارج ولا يمكن أن يتجاوز عدد المشاركين في مشروع التأليف أكثر من 03 مؤلفين، والترشح في مشروع تأليف واحد، وينبغي أن تصاغ هذه المؤلفات بلغة تدريس المواد في المؤسسة الجامعية وحسب البرامج الرسمية.

ووفقا للمصدر نفسه، يقوم خبراء في الميادين والتخصصات المعنية بتقييم المؤلفات المقترحة، وفي حالة رفض المشاريع المقترحة، يمكن لأصحابها الدفاع عن مقترحاتهم أمام لجنة من الخبراء تشكل لهذا الغرض، وفي حال رفضها للمرة الثانية لا يمكن لأصحابها المشاركة في الدعوات القادمة.

وحددت الوزارة تاريخ الفاتح جوان كآخر أجل لملء استمارة التعريف بمشروع المؤلف على موقع الوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية، على أن تودع الأعمال المنجزة لمقترحات المؤلفات قبل 01 جويلية 2023، فيما تنطلق مرحلة تقييم المقترحات من 15 جويلية إلى 31 أوت 2023، ليعلن عن النتائج نهاية سبتمبر 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوة الوطنية التي تطلقها وزارة التعليم العالي، تهدف إلى تثمين وتعزيز جهود الأسرة الجامعية والباحثين، من أجل الاستفادة من خبراتهم ضمن مشاريع تشاركية تعاونية لإنجاز مؤلفات مرجعية لدروس المواد والمقاييس الأساسية للسنة الأولى جامعي في مختلف المجالات.