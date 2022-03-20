دروس مرجعية للمقاييس الأساسية للسنة أولى جامعي

الأساتذة الباحثون مدعوون للمشاركة فيها

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأساتذة الباحثين في مختلف التخصصات للمشاركة في عملية إثراء وإعداد دروس مرجعية للمقاييس والمواد الأساسية لطلبة السنة أولى جامعي، وهذا في إطار المساعي الرامية إلى الرفع من مستوى التكوين في أول سنة للناجحين في شهادة البكالوريا.

وتأتي هذه الخطوة الرامية إلى تحيين وتوحيد البرامج الخاصة بالمسار التعليمي والتكويني للطالب الجامعي عبر مختلف التخصصات في السنة أولى جامعي، بعد ما سبق للوزارة أن أعلنت عن عدة قرارات لإصلاح التعليم الجامعي في السنة أولى، حيث كشفت التقارير الميدانية عن ارتفاع نسبة الرسوب وسط الطلبة في تلك السنة بالرغم من أنها تعتبر مرحلة انتقالية بين الثانوية والجامعة وبمثابة القاعدة الأساسية للتحصيل البيداغوجي في سنوات الليسانس، ما دفع بالوصاية إلى اتخاذ عدة إجراءات إصلاحية، على غرار منع منح دروس السنة الأولى للأساتذة المتربصين أو طلبة الدكتوراه وتخصيص أساتذة جامعيين ذوي خبرة من مصاف أستاذ محاضر وأستاذ تعليم العالي لتدريس طلبة السنة أولى، بالإضافة إلى المساعي الرامية لتوحيد عروض التكوين التي شهدت منذ بداية تطبيق نظام “أل أم دي” فوضى عارمة.

وأوضحت الوزارة في الوثيقة المرسلة لرؤساء الندوات الجهوية ومديري الجامعات بأن الدروس المرجعية تعتبر أداة أساسية في المسار التعليمي والتكويني، فضلا عن كونها وسيلة لتوحيد محتويات التعليم الأساسية على المستوى الوطني في مختلف التخصصات، وتمثل بذلك إطارا مرجعيا للأسرة الجامعية لتطوير معارف الطلبة.

وستشمل الدروس المرجعية وفقا للتصور المقدم من قبل الوزارة دروسا نظرية وتجارب وتمارين مسائل قابلة للمعالجة مستوحاة من وضعيات حقيقية، شريطة أن تكون مطابقة لمحتوى البرامج الرسمية المعتمدة، وتهدف هذه الدعوة الوطنية إلى تثمين وتعزيز جهود الأسرة الجامعية والباحثين من أجل الاستفادة من خبراتهم ضمن مشاريع تشاركية تعاونية لإنجاز مؤلفات مرجعية لدروس المقاييس الأساسية للسنة الأولى جامعي في مختلف الجامعات.

وحددت الوزارة تاريخ 15 جوان 2022 كآخر أجل لإبداء الرغبة في الترشح على مستوى موقع الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية والوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا والوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة، فيما تودع الأّعمال كاملة والملفات قبل 30 من نفس الشهر، ليتم تقييم المقترحات في الفترة من الفاتح جويلية حتى 31 أوت، أما إعلان النتائج فسيكون شهر سبتمبر القادم.

وأفادت الوزارة أن المشاركة مفتوحة للأساتذة الباحثين، والأساتذة الباحثين الاستشفائيين، والباحثين الدائمين الذين هم في حالة نشاط أو حتى داخل وخارج الوطن.