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رياضة

دروغبا يتضامن مع ضحايا الحرب في السودان

عمر سلامي
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دروغبا يتضامن مع ضحايا الحرب في السودان
ح.م
ديدييه دروغبا

عبّر نجم منتخب كوت ديفوار السابق ديدييه دروغبا عن تضامنه مع ضحايا الحرب، التي اندلعت في العاصمة السودانية الخرطوم، ومدن أخرى بين الجيش وقوات الدعم السريع.

و كتب دروغبا عبر حسابه الخاص في “إنستغرام”: “منذ بداية الحرب في السودان وأنا أفكر في أخواتي وإخواني السودانيين، زيارتي الوحيدة للسودان كانت بذكريات لن تُنسى إذ عدنا ببطاقة التأهل لكأس العالم، دعواتنا لمن فقد حياته ولمن يكافح في ظل هذه الحرب”.

وأضاف: “سئمت أفريقيا من هذه الحروب، جيلنا سئم الحروب، وجاء الوقت من أجل بناء بلداننا في سلام، حتى نحقق تنمية صحية وأماكن خاصة يسمح فيها للشباب، بأن ينشأ في سلام”.

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