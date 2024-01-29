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رياضة

دروغبا يوجه رسالة قوية لـ “الفيلة” قبل مواجهة السنغال

عمر سلامي
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دروغبا يوجه رسالة قوية لـ “الفيلة” قبل مواجهة السنغال
أرشيف
ديدي دروغبا

وجه المهاجم السابق لمنتخب كوت ديفوار، ديدي دروغبا رسالة قوية إلى منتخب الفيلة، قبل المواجهة المرتقبة أمام السنغال، لحساب ثمن نهائي “الكان”.

ونقلت مواقع إيفوارية، منها موقع “لندفورم”، رسالة دروغبا إلى لاعبي المنتخب، حيث قال: “لا تزال أمامنا فرصة للتدارك والتعويض بعد كل الذي عشناه أمام غينيا الاستوائية، يجب علينا أن نغتنم هذه الفرصة”.

وأضاف: “السنغال لم تفز أبدا على كوت ديفوار، أكرّر السنغال لم تفز أبدا على كوت ديفوار، قدّموا كل ما لديكم، نحن نعتمد عليكم ونثق في قدراتكم”.

تأهل منتخب كوت ديفوار إلى الدور ثمن النهائي، بعد أن حصد 3 نقاط فقط، حيث انتظر إلى نهاية الدور الأول، وانتصار منتخب المغرب على زامبيا ليتأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث في البطولة.

وتتجه الأنظار سهرة الاثنين إلى ملعب شارل كونان باني، الذي يحتضن قمة ثمن نهائي “الكان”، بين كوت ديفوار والسنغال، بداية من التاسعة ليلا بتوقيت الجزائر.

ولن تكون مهمة “الفيلة” سهلة، أمام منتخب السنغال الذي بلغ ثمن النهائي بعد تصدره المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة.

وفي مباراة أخرى، لحساب ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، يواجه منتخب الرأس الأخضر، منتخب موريتانيا، بداية من الساعة السادسة بتوقيت الجزائر.

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