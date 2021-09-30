دريد لحام يثير الجدل: أخاف من المخابرات أكثر من الله!

أثار الفنان السوري الكبير، دريد لحام جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتصريحات عن جهاز المخابرات وخوفه منه أكثر من الله.

وقال الفنان خلال كلمة له في مهرجان الإسكندرية السينمائي: “بزعل جداً لما بلاقي مكتوب على الحيطان رأس الحكمة مخافة الله، والحقيقة أن رأس الحكمة محبة في الله، والحقيقة أنا بخاف من المخابرات أكثر من ربنا”.

وخلال حديثه عن العلاقة بالذات الإلهية، حكى قصة وصوله للب الإيمان من خلال موقف تعرض له مع حفيده، عندما جاء الرعد، وخشى حفيده من الصوت، فقرر الحديث مع الله قائلا: يا رب أنا بحبك لماذا تخيفني؟

وأضاف دريد لحام أن أساس علاقة العبد بربه هي الحب، فلماذا نخلطها بالخوف ونقول للأطفال إن من يخطئ سوف يعاقب؟.. أنا أخشى المخابرات أكثر من الله!”.

وانتشرت تصريحات لحام عبر مختلف المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، وصنعت الحدث والجدل في آن واحد، حيث تفهم البعض وجهة نظره وأيدوه في قوله أن الحب من الله أصل كل خير.

وذهب آخرون إلى القول بأن ما صرح به الفنان الكبير تطاول على الذات الإلهية وغير مقبول إطلاقا لأن رأس الحكمة فعلا مخافة الله وليس مخافة الخلق.

يذكر أن لحام كرم خلال المهرجان الخاص بدول البحر المتوسط بدورته الـ 37، حيث قام بإدارة الندوة رئيس المهرجان الأمير أباظة.