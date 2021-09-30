دريد لحام يثير الجدل: أخاف من المخابرات أكثر من الله!
أثار الفنان السوري الكبير، دريد لحام جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتصريحات عن جهاز المخابرات وخوفه منه أكثر من الله.
وقال الفنان خلال كلمة له في مهرجان الإسكندرية السينمائي: “بزعل جداً لما بلاقي مكتوب على الحيطان رأس الحكمة مخافة الله، والحقيقة أن رأس الحكمة محبة في الله، والحقيقة أنا بخاف من المخابرات أكثر من ربنا”.
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دريد لحام :
أخشى المخابرات أكثر من ربنا ‼️ pic.twitter.com/un43En93r6
— | تــرنــد | (@naifMBS_1) September 29, 2021
وخلال حديثه عن العلاقة بالذات الإلهية، حكى قصة وصوله للب الإيمان من خلال موقف تعرض له مع حفيده، عندما جاء الرعد، وخشى حفيده من الصوت، فقرر الحديث مع الله قائلا: يا رب أنا بحبك لماذا تخيفني؟
وأضاف دريد لحام أن أساس علاقة العبد بربه هي الحب، فلماذا نخلطها بالخوف ونقول للأطفال إن من يخطئ سوف يعاقب؟.. أنا أخشى المخابرات أكثر من الله!”.
وانتشرت تصريحات لحام عبر مختلف المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، وصنعت الحدث والجدل في آن واحد، حيث تفهم البعض وجهة نظره وأيدوه في قوله أن الحب من الله أصل كل خير.
دريد لحام: العلاقة بين الإنسان وربه يجب أن تقوم على الحب وليس الخوف https://t.co/u40wYGMwdx
— الأهرام AlAhram (@AlAhram) September 29, 2021
وذهب آخرون إلى القول بأن ما صرح به الفنان الكبير تطاول على الذات الإلهية وغير مقبول إطلاقا لأن رأس الحكمة فعلا مخافة الله وليس مخافة الخلق.
دريد لحام يتطاول على الذات الإلهية: "بخاف من المخابرات أكثر من الله" (فيديو) – https://t.co/Am2vdUglDY
— alialjaffaareio99 (@alialjafferi091) September 30, 2021
يذكر أن لحام كرم خلال المهرجان الخاص بدول البحر المتوسط بدورته الـ 37، حيث قام بإدارة الندوة رئيس المهرجان الأمير أباظة.