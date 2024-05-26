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رياضة

دريس مسعود وأمينة بلقاضي يتأهلان رسميا لأولمبياد باريس

عمر سلامي
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دريس مسعود وأمينة بلقاضي يتأهلان رسميا لأولمبياد باريس
ح.م
دريس مسعود وأمينة بلقاضي

تأهل المصارعان الجزائريان دريس مسعود رضوان وأمينة بلقاضي رسميا لدورة الألعاب الاولمبية باريس 2024 المقررة من الـ26 جويلية إلى الـ11 أوت.

وأعلنت الاتحادية الجزائرية للجيدو على صفحتها الرسمية، أن المصارع دريس مسعود رضوان اقتطع تأشيرة التأهل إلى أولمبياد باريس في وزن اقل من 73كلغ ضمن قائمة الـ18 الأوائل المتأهلين.

وأضافت أن المصارعة أمينة بلقاضي بدورها افتكت تأشيرة التأهل إلى الأولمبياد في وزن أقل من 63كلغ.

وتأهل الثنائي الجزائري لأولمبياد باريس بعد النتائج المحققة في بطولة العالم الأخيرة التي جرت بأبوظبي الاماراتية حيث جمعا العدد المطلوب من النقاط لضمان المشاركة في دورة باريس.

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