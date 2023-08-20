دريس مسعود يقترب من الأولمبياد بفضية في زغرب

تمكّن المصارع الجزائري، دريس مسعود، من إحراز الميدالية الفضية، في منافسة الجائزة الكبرى للجيدو 2023 بمدينة زغرب الكرواتية.

وسقط دريس مسعود، في النزال النهائي من هذه المنافسة، أمام الإسباني خورخي غارسيا كانو، وهو ماجعله ينال الفضية محققا مشوارا مميزا.

وحصد المصارع الجزائري 490 نقطة من المنافسة، بعد مشوار مشرف بفوزه في النزالات الثلاثة الأولى أمام كل من أبولفاز نصيروف من ليتوانيا، ينيس هاشيمي من كندا، أومالت ديميريل من تركيا، قبل ان يطيح أيضا بعقيل غجاكوفا من كوسوفو، في الدور نصف النهائي، وهو ما سيعزز حظوظه في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.