دزيري بلال محللا لكأس العالم في قناة الكأس القطرية

سيتنقل إلى الدوحة الأسبوع القادم

علمت الشروق من مصادر مطلعة أن قناة الكأس القطرية اختارت اللاعب الدولي الجزائري بلال دزيري ضمن طاقم يضم أحسن اللاعبين السابقين من أجل التحليل لمباريات كـأس العالم المقررة بقطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

ويعد بلال دزيري أحد أحسن ما أنجبت الكرة القدم الجزائرية ما بعد الجيل الذهبي لسنوات الثمانينيات والأسطورتين لخضر بلومي ورابح ماجر، حيث لعب مع المنتخب الجزائري ما يقارب لـ13 عاماً وشارك في أربع نسخ من كأس أمم أفريقيا، ولعب في الجزائر لفريقين فقط وهما نصر حسين داي واتحاد الجزائر، وفي الخارج مع كل من النجم الساحلي التونسي وسيدان الفرنسي والسد القطري، كما تحول مباشرة بعد اعتزاله الميادين إلى التدريب حيث درب عددا كبيرا من الأندية الجزائرية وتحصل على نتائج ايجابية.

وتوّج لاعب خط الوسط التاريخي في “الخضر” بالعديد من الألقاب في مسيرته الكروية، منها 9 ألقاب مع نادي اتحاد الجزائر (4 في الدوري و5 في مسابقة الكأس)، وكأس السوبر الإفريقي مع نادي النجم الساحلي التونسي عام 1998، ولقبي كأس الأمير وكأس قطر عام 2007 مع نادي السد، قبل أن يخوض مسيرة تدريبية قادته لحد الآن لتدريب أندية جزائرية معروفة، في صورة اتحاد الجزائر ونصر حسين وأهلي البرج.

ومن المنتظر أن يتنقل بلال دزيري إلى قطر أيام قبل بداية المونديال والانضمام إلى برنامج “المجلس” الشهير رفقة عدد من نجوم الكرة العربية على غرار زميله الجزائري رفيق حليش، التونسي البوعزيري وربما الحارس الدولي المصري السابق عصام الحضري وعدد من النجوم الذين تركوا بصمتهم في الكرة العربية.

ومن المنتظر أن يبث البرنامج خلال كأس العالم من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى منتصف الليل بدون انقطاع، ويشارك نجوم العرب بالتناوب على التحليل للمباريات التي ستنطلق على الساعة الواحدة بتوقيت الدوحة الحادية عشرة صباحا بتوقيت الجزائر.