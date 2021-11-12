دستور 2020 حجر الأساس لبناء الديمقراطية في الجزائر الجديدة

مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون القانونية يؤكد:

أكد بوعلام بوعلام، مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، الخميس أن دستور نوفمبر 2020 وما حمله من أحكام جديدة يعتبر “حجر الأساس” لتجسيد صرح الديمقراطية في الجزائر الجديدة، التي التزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإرساء دعائمها، استجابة لتطلعات الجزائريين.

وفي كلمة له خلال ورشة تكوينية نظمها المجلس الدستوري حول الدفع بعدم دستورية القوانين، قال بوعلام إن التعديل الدستوري الأخير يعتبر “حجر الأساس لتجسيد صرح الديمقراطية في الجزائر الجديدة، جزائر متمسكة بهويتها وبقيمها الوطنية الثابتة والأصيلة ومتماشية مع متطلبات الحداثة وأساليب الحكم الراشد في ظل الدولة الاجتماعية التي ما فتئ رئيس الجمهورية يؤكد عليها في عدة مناسبات”.

وذكر ذات المسؤول بأن الرئيس تبون “عمل، منذ أن حباه الشعب الجزائري بثقته، على الوفاء بما عاهد الشعب عليه خلال الحملة الانتخابية في سبيل بناء الجزائر الجديدة، التي تعد غايتنا جميعا واستجابة لمطالب وطموحات الشعب التي عبر عنها بسلمية مثالية شهدها العالم خلال الحراك الأصيل المبارك“.

و”بالفعل، كان الرئيس عند وعده من خلال، كما قال، ما تم إنجازه في جميع المجالات في ظرف لا يتجاوز السنة بدءا من التعديل الدستوري، الذي كان ترجمة لتطلعات الشعب الجزائري لديمقراطية حقة حيث جاء بأحكام تحمي الحريات والحقوق، تحدد طبيعة نظام الحكم، أخلقة الحياة السياسية والعامة، الفصل والتوازن بين السلطات وكذا تمكين المواطنين من اختيار ممثلين في المجالس المنتخبة عبر قانون انتخابات”.