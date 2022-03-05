دعا “لاغتيال” بوتين.. روسيا ترد على سياسي أمريكي بارز

قال السفير الروسي لدى واشنطن، إن تصريحات السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام التي وصفت بأنها دعوة لاغتيال الرئيس بوتين مرفوضة ومثيرة للغضب.

وأوضح السفير في منشور على الصفحة الرسمية للسفارة الروسية في واشنطن قائلا “إن درجة الفوبيا من روسيا والكراهية في الولايات المتحدة تجاه روسيا خارج النطاق.. من المستحيل تصديق أن عضوًا في مجلس الشيوخ لدولة تروج لقيمها الأخلاقية يمكنه تحمل الدعوة إلى الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهداف واشنطن على الساحة الدولية”.

وأثار السيناتور الجمهوري الأمريكي البارز ليندسي غراهام، الجمعة، تفاعلا واسعا بعد تغريدة نشرها فسرت على أنها دعوة “لاغتيال” الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال غراهام في تغريدته: “هل يوجد بروتوس في روسيا؟ هل هناك عقيد أنجح من شتاوفنبرغ في الجيش الروسي؟ الطريقة الوحيدة التي ينتهي بها الأمر هي أن يقوم شخص ما في روسيا بإنهاء هذا الرجل.. ستقدم لبلدك – والعالم – خدمة رائعة..”

وتابع غراهام بتغريدة منفصلة: “الأشخاص الوحيدون القادرون على إصلاح ذلك هم الشعب الروسي.. من السهل القول، من الصعب التنفيذ.. ما لم تكن تريد أن تعيش في الظلام لبقية حياتك، وانعزل عن بقية العالم في فقر مدقع، وتعيش في الظلام، فأنت بحاجة إلى الإقدام..”